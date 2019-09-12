Borçlanma tek elden yapılacak

12 Eylül 2019

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.

Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü ayrıca, ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına da katkıda bulacak. Daha önceden ilgili görevleri Dış Ekonomik İlişkiler yürütüyordu.

Konuya ilişkin bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, ilgili düzenlemenin "bir organizasyon değişikliği" olduğunu belirterek, mevcutta iki farklı genel müdürlükte bulunan iç borçlanma ve dış borçlanma yapan birimlerin birleştirildiğini söyledi.

İlgili düzenleme ile "daha etkin" bir yapının esas alındığını belirten yetkili, ilgili birimlerin İstanbul'a taşındığını, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcı ilişkilerinin de yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün içine alındığını belirtti.

Kararnameyle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin görev tanımında da değişiklik yapıldı.