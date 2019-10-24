Borsa 100 bini aştı, dolar dalgalandı

24 Ekim 2019

DÜNYA ONLİNE - AA

Yurtiçi piyasalar oldukça hareketli bir günü daha geride bıraktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 560,48 puan artışla 100.345,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 662,07 puan ve yüzde 0,66 artarak 100.447,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.052,48 puanı, en yüksek 101.238,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanımıyla 100.345,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 658,12 puan ve yüzde 0,53 artarak 124.189,83 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 206'sı prim yaptı, 162'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve İhlas Gayrimenkul bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin 102.500 ve 105.000-105.500 bandı olabileceğini söyledi.

Dolarda hareketlilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi 5.85'e yakın bir seyir izleyen dolar/TL, ABD'nin yaptırımları kaldırması sonrasında bu sabah ilk işlemlerde 5.7250'ye kadar geriledi. Böylece kur, 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Merkez Bankası PPK kararı öncesinde ise 5.7450 seviyesinde olan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.75 - 5.78 aralığında dalgalandı. Kur, piyasanın kapandığı saatler itibariyle 5.76 seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, TL üzerindeki baskının sınırlı kalacağını düşünüyor.

Bunun yanı sıra, uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1101, sterlin/dolar paritesi 1,2842, dolar/yen paritesi de 108,55 düzeyinde seyrediyor.

Tahvil faizi yaklaşık 20 ayın en düşüğünde

Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,27 ile 6 Mart 2018'den bu yana gördüğü en düşük seviyesine indi.

Tahvil-bono piyasasında bugüne yüzde 13,67 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, TCMB politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmesinin yanı sıra aralık toplantısında da faiz indirim beklentisiyle düşüşe geçti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugünkü faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından da düşüşünü sürdüren tahvil faizi yüzde 13,27 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan 10 yıllık tahvil faizi de kararların ardından yüzde 13,28'e geriledi.

Analistler, dün 378 seviyesinde bulunan Türkiye'nin kredi risk priminin bugün 358'e kadar gerilediğini, bunun da Türk lirası varlıklar üzerindeki baskıyı azalttığına dikkati çekti.

Azalan jeopolitik risklerin ve diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin TL varlıklar desteklemeye devam edeceğini ifade eden analistler, yılın son PPK toplantısında da ölçülü faiz indiriminin gelebileceği beklentisi ile tahvil faizlerindeki düşüşün sürebileceğini kaydetti.

Emtia fiyatları

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.501,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,37 dolardan işlem görüyor.

Yarın veri gündemi yoğun

yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.