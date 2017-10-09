ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Finans
  • Borsa 100 binin altında!

Borsa 100 binin altında!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin etkisiyle dolar ilk işlemlerde 3.70 seviyelerinde bulunurken, Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 3,66 düşüş yaşayarak açıldı. Endeks, 100 binin altına indi.

Borsa 100 binin altında!
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

ABD ve Türkiye arasındaki artan gerilimin etkisiyle piyasalar sert satışlarla karşılaştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından bunun ilk etkisi döviz piyasasında görüldü. Bu sabah ilk işlemlerde dolar/TL, yüzde 2'yi geçen artışla 3.70 seviyesinde bulunurken, euro 4.32 seviyesinde seyrediyor.

Borsada yüzde 5 kayıp

Döviz tarafında yaşanan yükselişin ardından hisse senedi piyasasında ciddi kayıplarla haftaya başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3813 puan düşüşle 100.324 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 3,66 oranında değer kaybetti. 

Satışların hızlanmasıyla endeks, yüzde 4.6 kayıpla 99.210 puana kadar geriledi.

Analistler, bugün siyasi gelişmelerin ve buna bağlı döviz kurlarının seyrinin yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi verisinin izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

Piyasalarda yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının seyri ve siyasi gelişmeler takip edilecek.

Vize krizi sonrası TL'de sert kayıplarVize krizi sonrası TL'de sert kayıplar

 

TÜSİAD: İlişkiler normalleşmeliTÜSİAD: İlişkiler normalleşmeli

 

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daGözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

 

VİOP'ta işlemler yüzde 2 kayıpla başladıVİOP'ta işlemler yüzde 2 kayıpla başladı

 

Küresel piyasaları yoğun bir hafta bekliyorKüresel piyasaları yoğun bir hafta bekliyor

 

Vize kararı kimleri etkileyecek?Vize kararı kimleri etkileyecek?

 

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.