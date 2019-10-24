Borsa 100.000 direncini kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazancıyla 100.345,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmesinin ardından 101.238,80 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 100.000 - 100.500 bandında dengelendi.

Analistler, TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL'de sakin bir seyir izlendiğini belirterek, tahvil faizindeki düşüşe dikkati çekti. Tahvil-bono piyasasında Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşüşe geçen gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,27 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü.

Azalan jeopolitik risklerin ve diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin TL varlıklar desteklemeye devam edeceğini ifade eden analistler, yılın son Para Politikası Kurulu Toplantısında da ölçülü faiz indiriminin gelebileceği beklentisi ile tahvil faizlerindeki düşüşün sürebileceğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin 102.500 ve 105.000-105.500 bandı olabileceğini söyledi.