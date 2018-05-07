Borsa 102.000'de tutundu
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kaybıyla 102.000 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,58 azalışla 102.000,36 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 598,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 1,36 değer kaybetti.
Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gününün ilk yarısında 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, teknik açıdan 101.300 seviyesinin destek, 103.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.