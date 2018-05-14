Borsa, 103.000'e yaklaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,95 artışla 102.815,61 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 963,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile spor oldu.

Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 seviyesinin direnç, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.