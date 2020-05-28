Borsa 105 bini geçti; dolar/TL 6,78

28 Mayıs 2020

ABD ile Çin arasındaki gerginliğin tırmanması ve Hong Kong konusunun belirsizliğini koruması fiyatlar üzerinde baskı unsuru olmasına karşın, koronavirüs sonrası ekonomilerin açılmasına ilişkin olumlu sinyaller piyasaların moralinin yüksek kalmasını sağlıyor. ABD borsaları bu haftanın ikinci işlem gününü de artıda kapattı. Bu sabah itibarıyla ABD vadelileri hafif artıda seyrederken Asya borsaları ise net bir yön belirtmiyor. Japonya'da imzalanan yeni teşvik paketinin etkisiyle Nikkei borsası yükselirken, Çin ve Hong Kong ise iki ülke arasındaki siyasi kriz nedeniyle geriliyor.

Küresel piyasalarda pozitif havaya eşlik eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 artışla güne 105 bin 642 puandan başladı. Döviz piyasaları ise bugün biraz daha sakin. Dolar/TL kuru bu sabahki işlemlerde 6,78; euro/TL 7,47 düzeyinde el değiştiriyor.

Nisan ayında dip yapan ekonomik güven, mayısta yüzde 20 arttı



Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 20 artış kaydetti ve 61,7'ye yükseldi. Endeks, nisan ayında 51,3 ile tarihin en düşük seviyelerini görmüştü.

Türkiye'nin CDS primi geriliyor

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor.

Yılın başında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunan CDS bugün 535/550 seviyesinde bulunuyor. CDS'teki düşüş son bir kaç günde 600 puanın üzerinden 500 puana doğru belirginleşmesinin ardından zayıflasa da devam ediyor.

Albayrak: Yılı büyümeyle kapatacağız

Albayrak dün TRT'de yaptığı konuşmada yerel para ile ticaret kapsamında swap görüşmelerinin devam ettiğini, 2020'nin pozitif büyüme ile tamamlanacağını belirtti. Albayrak yeni destek paketlerinin olacabileceğini ve erken seçimin gündemde olmadığını da belirtti.

Albayrak koronavirüs döneminde Türkiye'nin "Ne faizi, ne kuru, ne borsası, ne ödeme dengesi ne de bütçesi raydan çıktı" dedi.

ABD petrol stoklarındaki beklenmedik artış fiyatları aşağı çekti



ABD&'de API tarafından açıklanan verilerin petrol stoklarında beklenmedik bir artışa işaret etmesi, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. 22 Mayıs haftasında stokların 8,7 milyon varil arttığına işaret eden veriler sonrasında NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 31,14 dolar/varil seviyesine kadar düştü. Şu sıralarda ise düne göre

1,18 dolar kayıpla 31,63 dolar seviyesinde.



ICE'de ise Brent petrolü 0,86 dolar kayıpla 33,88 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de petrol talebinde toparlanmanın devam ettiğini ancak API verilerinin talepteki bu toparlanmanın yeterince güçlü olmadığını gösterdiğini ifade ediyorlar.



Piyasalarda gözler ABD Enerji Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak petrol stok verilerinde olacak.

FED/Williams: İkinci yarıda güçlü bir toparlanma görülebilir

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin Mayıs veya Haziran ayında dibe ulaşabileceğini ve yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma görülebileceğini, ancak tahminlerin çok fazla belirsizlik içerdiğini ve merkez bankasının bir dizi senaryoyu değerlendirmekte olduğunu bildirdi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin kapalı kaldığı süreçte işsizlik sigortası ödemelerini uzatmanın uygun olabileceğini, ancak toparlanmanın kök salmaya başladığı bir dönemde işsizlik ödemelerini uzatmanın uygun olmayacağını savundu.

Günün ajandası



- TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini yayımlayacak. (10:00)

- ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları,

GSYH (15.30), bekleyen konut satışları (17.00), haftalık doğal gaz stokları (17.30), DOE haftalık petrol stokları, Kansas City Fed imalat endeksi (18.00) verileri gelecek.

- Polonya ve Nijerya merkez bankaları faiz kararları açıklanacak.