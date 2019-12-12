Borsa 110.000'i aştı

12 Aralık 2019

Yukarı yönlü eğilimini sürdüren Borsa İstanbul, yüzde 2'yi aşan değer kazancıyla 110.000 puanın üzerine çıktı. BİST 100 endeksi, günlük bazda yüzde 2,03 yükselişle 110.114 puandan kapandı. Bu seviye, 2018 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek noktayı işaret ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları yatırımcıların odağında bulunuyordu ve piyasaların beklentilerine paralel açıklamalar geldi.

Fed, TCMB ve ECB’nin faiz açıklamaları ve 2020 projeksiyonlarına dair bir ‘sürpriz’ yaşanmadı. Anlık piyasa tepkileri dışında, fiyatlamalar normaldi. Trump’ın “Çin'le büyük bir anlaşmaya yaklaşıyoruz” paylaşımı ise dolar/TL’nin gün sonuna doğru 5.76 bölgesine inmesini sağladı.

MB’nin 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası iki yıllık gösterge yüzde 12’nin altına inerken, 10 yıllık gösterge 12.5’in üzerinde.

Bir TCMB toplantısı daha geride kalırken, ajandamızın 16 Ocak 2020 tarihli sayfasına ‘yılın ilk toplantısı’ notunu düşüyoruz. ‘Reel faiz’ açısından bakıldığında önden yüklemeli faiz indirim sürecinin sonunda olmamız gerektiğini söylemek mümkün. Ancak, PPK açıklamasında ve ekonomist değerlendirmelerinde sona geldiğimizi gösteren ‘net bir işaret’ göremedik. Sonuç olarak ocak ayında da indirim beklentisi sürüyor. Bu konu dışındaki en önemli iki gündem maddesinin başrolünde ABD var. Biri 15 Aralık’ta akıbetinin netleşeceği ABD gümrük tarifeleri, bir diğeri Türkiye’ye yaptırım süreciyle ilgili piyasaya yansıyacak haber akışı.