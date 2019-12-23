Borsa 112.000 puanı geçti

23 Aralık 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 112.175,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 998,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez bugün 112.000 puanın üzerine çıktı

Analistler, Noel tatili nedeniyle ABD'de ve Avrupa'da piyasaların birçoğunun kapalı ve yarım gün tatil olacağını, düşük hacimli ve sakin bir seyir beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA