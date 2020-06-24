Borsa, 115 binde tutunmaya çalışıyor

24 Haziran 2020

Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. ABD borsalarının dün artıda kapanması ve Nasdaq'ın tarihi zirvesini yenilemesinin ardından, pozitif başlayan ABD vadelileri sonrasında yüzde 1 civarı eksiye döndü. Asya borsaları da kapanışa doğru gelen satışlarla günü ağırlıklı olarak ekside kapattı. Piyasalardaki dünkü yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları ve pozitif PMI verileri etkili oldu.



Yurt içinde bugün açıklanan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endekslerinden gelen pozitif verilerin ardından gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Döviz piyasalarındaki son günlerdeki sakin seyir bugün de devam ederken dolar/TL 6,85; euro/TL 7,75'ten el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da ise 115 bin puanın üzerindeli açılışın ardından işlemler eksiye geçti. 114 bin 500'e kadar çekilen endeks, öğle saatlerinde yeniden 115 bin puanın üzerini test ediyor. Saat 13:50 itibarıyla 115 bin 150 puan düzeyinde işlem görüyor.

Altın 8 yılın zirvesinin ardından dengelendi

Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde dengelendi.

MSCI: Türkiye'yi bir alt endekse düşürebiliriz



Dünyanın önde gelen sağlayıcılarından biri olan MSCI yaptığı açıklamada 17 Haziran'da yayımladığı MSCI 2020 Piyasa Erişilebilirliği Gözden Geçirmesi raporunun işaret ettiği doğrultuda, MSCI Türkiye Endeksi'nin yeniden sınıflandırılması önerisi üzerinde bir danışma, konsültasyon başlatabileceğini duyurdu.



Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı olan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının tam olarak uygulamada olmadığını, ancak Pekin'in birkaç alanda yapıcı bir yolda ileri doğru adımlar attığını söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'nin koronavirüs salgınının etkilerini düzeltmeye devam ettiğini ve yılın son 6 ayında ekonomide anlamlı bir toparlanma görüleceği konusunda iyimser olmaya devam ettiğini söyledi.

Günün Ajandası



10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi