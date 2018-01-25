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Borsa, 120.000'i geçerek bir rekor daha kırdı

Rekor yolculuğunu sürdüren BIST 100 endeksi, tarihi zirveyi 120.306 puana taşıdı.

Borsa, 120.000'i geçerek bir rekor daha kırdı
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Dünkü rekor kapanışın ardından yükselişini bugüne de taşıyan Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, psikolojik seviye olarak gösterilen 120.000'i geçti ve bir rekor daha kırdı.

120.306,2 puanı gören endeks, saat 14:45'te yüzde 0,40 artışla 120.120 seviyesinde yer aldı.

BIST 100 endeksi, düşük seyreden dolar ile artan global risk iştahından ve Afrin operasyonunun çok fazla negatif fiyatlanmamasından destek buluyor.

Dolar 3.74'ün altını gördü

Öte yandan, hafta başında operasyon nedeniyle yön bulmada zorluk çeken TL varlıklar pozitif fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar/TL 3,74'ün altını gördü. Kurda işlemler bu seviyeden geçiyor.

2 yıllık ve 10 yıllık devlet tahvili faizleri sırasıyla 11 ve 18 baz puan düşerek yüzde 13,25 ve yüzde 11,81'e geriledi.

Küresel piyasalara baktığımızda, Avrupa borsalarında yatay bir seyir yaşanıyor. ABD Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,17 artıda seyrediyor.

BIST 100 borsa

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