Borsa, 1,5 ay sonra 100.00'in üzerinde

27 Nisan 2020

DÜNYA Online

Koronavirüs salgınına ilişkin dünyanın dört bir yanından gelen normalleşme haberleri yeni haftanın ilk gününde piyasalara moral veriyor. Haftanın açılışını yapan ABD vadelileri ve Asya borsalarının tamamında yeşil ekranlar dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bini aştı

Dünya borsalarında oluşan iyimser havanın etkisiyle Borsa İstanbul'da da işlemler yükselişle başladı. BİST 100 Endeksi 11 Mart'tan sonra yeniden 100 bin puanın üzerine çıktı. Günün ilk bölümünde kazançlarını yüzde 2'nin üzerine taşıyan BİST 100'de, 100 bin 956 puan gün içi zirve olarak karşımıza çıkıyor.

Dolar/TL yatay başladı, artışa geçti



Dünya borsalarında gelişmelerin ve koronavirüs gündemine ilişkin haberlerin takip edileceği, açıklanacak önemli bir verinin bulunmadığı günde döviz piyasaları sakin başladı. Geçtiğimiz haftanın kapanış seviyeleri olan 6,95'ten haftaya başlayan Dolar/TL kuru, piyasalarda işlemlerin artmasıyla 6,98 seviyelerine çıktı. Euro ise güne 6,55 düzeyinde 'merhaba' demesinin ardından 7,58'e kadar yükseldi.

Merkez Bankası haftası Japonya ile başladı



Japonya Merkez Bankası'nın varlık alımlarını artırma ve devlet tahvillerinde alım sınırını kaldırması sonrası yüzde 3'ün üzerinde değerlenen Japonya Nikkei Endeksi önderliğinde Asya borsalarının tümünde alıcılı bir seyir hakim.

Küresel piyasalarda bugün Japonya ile başlayan merkez bankası haftasında çarşamba günü Fed'in faiz kararı, perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak.

BoJ faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırma sözü verdi

Japonya Merkez Bankası(BOJ), faiz oranını -%0,10 olarak korudu. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Politika Kurulu, beklentilere paralel olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında riskli varlık alımlarını hızlandırma ve sınırsız miktarda devlet tahvili alma sözü verdi.



Öte yandan Çin'de açıklanan veriye göre, ülkede sanayi şirketlerinin karları Mart ayında yüzde 34,9 azaldı.

Petrol fiyatları düşüyor



Geçtiğimiz hafta yükselişe başlayan petrol fiyatları haftanın ilk gününde düşüşe geçti. Geçen hafta 23 doların üzerine tırmanın brent petrolün varili 20 dolar düzeyine gerilerken ABD ham petrolünün haziran vadesinde ise fiyatlar 15 doları gösteriyor. ABD'de artan petrol üretimi ve stokların artışı fiyatların düşüşündeki en önemli etken olarak görülüyor.