Borsa 2019 kazançlarını sildi

07 Mayıs 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin iptali ve tekrarlanması kararının TL varlıklar üzerinde belirsizlikleri artıracağı endişesiyle sert düşüşle açıldı.

BIST 100 endeksi yüzde 2.35 düşüşle açılmasının ardından saat 10:23'te yüzde 1.9 düşüşle 91,213 puandan hareket ediyor. Yüzde 3.43 ekside açılan bankacılık endeksi ise aynı saatte yüzde 2.71 düşüşte.

Açılışın ardından 90,698 puana kadar gerileyen endeks böylece 8 Ocak'ta kapanıştaki seviye olan 90,696 seviyesine kadar inmiş oldu.

YSK dün akşam saatlerinde bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdi.

TEB Yatırım'ın notunda "YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini 23 Haziran'da yenileme kararının TL varlıklar üzerinde kısa vade belirsizlikleri artıracağını ve fiyatlamaları baskı altına alacağını düşünüyoruz" denildi.

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Kaynak: Reuters