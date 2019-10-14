Borsa, 5 bin puan geri çekildi

14 Ekim 2019

Suriye kaynaklı gelişmeler TL varlıkların seyri açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasada yeni hafta satış baskısıyla başlarken, ABD Başkanı Trump'ın öğleden sonra Türkiye'ye yönelik yeni açıklamaları kayıpların artmasına neden oldu. Trump, paylaşımda "Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor" diyerek, "İnsanlar gerçekten NATO üyesi olan Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyorlar? Sonsuz savaşlar bitecek" dedi. Analistler, olası yaptırımların mevcut durumda yürürlüğe koyulmayacağını belirtirken, piyasalarda operasyon süresince riskten kaçış fiyatlamalarının ön planda olacağını ifade ediyor.

Borsada yüzde 5 kayıp yaşandı

Güne düşüşle başlayan borsada, satışlar öğleden sonra hız kazandı. BIST 100, yüzde 5'i aşan düşüşle 93.392 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksinde ise kayıp yüzde 8'i aştı. Borsa İstanbul günü yüzde 5,10 düşüşle 93.981 puandan tamamladı.

Dolar 5.93'ün üzerine çıktı

Haftaya yükseliş eğilimini sürdürerek başlayan dolar/TL'de ise yüzde 1'e yakın yükseldi.

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlara yönelik beklentiyi güçlendiren ifadelerinin ardından 5.9375 ile yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesine geldi. TL bugün gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Reuters'a değerlendirmede bulunan bir bir bankacı, "Trump aslında 'Yaptırım geliyor' diyerek daha önceki açıklamasını tekrarladı ama piyasa çok tedirgin. Bundan dolayı tepki veriyor, her haber çok önemli. Dolar/TL'de 5.85 üzeri zaten riskliydi, 5.93 üzerinde kalıcılık ise kırmızı alarm olur" dedi ve şöyle devam etti: "Görünen o ki Trump'ın yaptırım hikayesi henüz tam olarak fiyatlara yaratılmamış, bu konuda belirsizlik var. Bundan sonraki her açıklama önemli olacak. Dolar/TL'nin 5.93 seviyesinin üstüne yerleşmesi halinde 6 seviyesi gündeme gelebilir."

Faizler yeniden yükselişte

Tahvil/bono piyasasında ise getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi TL'deki değer kaybı ile birlikte yerini geçen hafta yükselişe bıraktı. Gösterge 10 yıllık tahvilde Perşembe günü son işlem %14.63 seviyesindeydi, Cuma günü ise işlem olmadı. Bugün ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri %15.25, valörde son işlem %15.70 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta %21 seviyesindeydi.