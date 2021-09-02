Borsa, 5,5 ayın zirvesinde; dolar/TL 8,25'e çekildi

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Borsa İstanbul'da üst üste 4 gündür devam eden alımlar BİST-100 Endeksi'nde 5 ayın zirvesini getirdi. Geçen haftanın son işlem gününde başlayan yükseliş sonrası Endeks, haftayı 1.450 puanın hemen altında tamamlamıştı. Pazartesi günü tatil olan piyasalar salı ve çarşambanın ardından bugün de kazanımlarını sürdürüyor.

Güne yatay açılış yapan BİST 100, sonrasında gelen alımlarla 1.482 puana kadar tırmandı ve 22 Mart sonrası en yüksek zeviyeyi gördü. 17 Mart'ta 1.589 puan ile tarihi zirvesini gören BİST-100, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından yüzde 10'a yakın gerilemiş ve 23 Mart’ta 1.256 puan ile yıl içi en düşük seviyeyi görmüştü.

Delta varyantı piyasalardaki risk iştahını tehdit etse de özellikle gelişen ülkelere ilgi artmaya devam ediyor. Küresel etkilere ilave olarak yurt içi piyasalarda seyreden sakin havanın da desteklediği hisse senetleri piyasaları son 6 haftanın 5'inde yükselişle tamamlamayı bildi. Endeks, geçen ayı da yüzde 6 civarı yükselişle tamamlamıştı. BİST-100 için psikolojik sınır da olan 1.500 puan seviyesi analistler tarafından olası yükselişlerde kritik seviye olarak tanımlanıyor.

Dolar/TL, 15 haftanın en düşük seviyesinde Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için net bir tarih vermemesinin ardından dolardaki kayıplara paralel olarak gerilediği 8,3'un altındaki çekilmelerine devam ediyor. Dolar/TL, bugün gün içi en düşük seviye olarak 8,2584'ü gördü. Dolar/TL'nin seyri için küresel piyasalar izleniyor ve yarın açıklanacak olan Türkiye ağustos ayı enflasyon verileri bekleniyor.

Tera Yatırım: Endekste yükseliş ivmesi sürüyor

Tera Yatırım tarafındna bugün paylaşılan bilgi notunda Borsa İstanbul'un küresel piyasalardaki hareketlerden destek alarak yükseliş ivmesini sürdürdüğüne işaret edildi. Kurum tarafından hazırlanan BİST-100 analizi şöyle:

"Haftaya yükselişle başladıktan sonra dünkü kapanışını 1.474 desteğinden yapan BIST 100 endeksi yükseliş ivmesini sürdürüyor. Endeksin yükselişinde küresel borsalardaki pozitif seyir etkili olurken destek seviyesinden güç alarak yukarı yönlü hareketini sürdüren endekste 1.492 ve 1.511 direnç seviyeleri hedef konumunda bulunuyor. Yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde endekste olası kar satışları yaşanması halinde ise 1.474 ve 1.465 destek seviyelerini takip edeceğiz.



Destekler: 1.474 / 1.465 / 1.458

Dirençler: 1.492 / 1.511 / 1.525"



