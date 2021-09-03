Borsa 8 ayda kaybını sıfırladı
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi, ağustos ayındaki performansıyla yılbaşından bu yana olan kaybı telafi etmeyi başardı. Ağustos ayında hisse senedi piyasalarına 500 milyon dolar civarında da yabancı girişi oldu.
Şebnem TURHAN
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi tarihinin en iyi ağustos ayını geride bıraktı ve yılsonuna göre kaybını sıfırlamayı başardı. 2021 boyunca dalgalı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanmaya başladı ve son iki ayı da yükselişle kapattı. Temmuzda yüzde 2,7 yükselen BİST 100 endeksi, ağustosta ise yüzde 5,7 getiri sağlayarak en iyi ağustos ayı kapanışına imza attı. Bu performansta ayın son günlerindeki Jackson Hole toplantısından sonra gelen iyimserliğin yanı sıra ay boyunca TL'de yaşanan toparlanma ve ay boyu süren yabancı para girişi etkili oldu.
Yarım milyar dolarlık yabancı girişi
Global borsalar arasında ağustosun tartışmasız yıldızı Türkiye borsası oldu. Küresel piyasalarda yıl boyu yaşanan olumlu hava ve kaydedilen rekorlara rağmen Türkiye’ye gelmeyen sıcak para, son dönemde ülkeye girmeye başladı. Türkiye 5 yıllık CDS’i 360’lı seviyelere kadar gerilemeyi başardı. Yapılan hesaplara göre sadece hisse piyasasına ağustos ayında 500 milyon doları aşan bir sıcak para girişi yaşandı.
Bankacılık endeksi kayıpları azalttı
Yabancı girişi en çok da bankacılık endeksinde fark yarattı. Borsa İstanbul verilerine göre ağustos ayında bankacılık endeksi yüzde 11,3 artış sağladı. Ağustostaki bu güçlü performansıyla bankacılık endeksi yılbaşından bu yana olan kaybını da yüzde 13,16’ya kadar çekmeyi başardı. Aslında 5 aydır bankacılık endeksi, BIST 100’den daha iyi getiri sağlama potansiyeli gösteriyor. Bu performansta ise en büyük katkı Garanti Bankası’ndan geliyor. Garanti Bankası 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 50 yükselmiş durumda.
BİST 100 son iki ayı yükselişle tamamladı
Her ayın ilk gününe yükselişle başlayan BİST 100 endeksi ise ayların ilk yarılarında ayakta kalmayı başarsa da ikinci yarılarında düşüş eğilimi gösteriyordu. Ancak bu döngü temmuz ve ağustosta bozuldu. BİST 100 endeksi temmuzda yüzde 2,7 yükseldikten sonra ağustosta yüzde 5,7 getiri sağladı. Ağustos ayındaki yükselişe en büyük katkıyı ise puan olarak Bim Mağazacılık, Garanti Bankası, Şişecam, Akbank ve Koç Holding verdi. Ancak bu yükselişle endeks, yılbaşından beri kayıplarını ancak telafi edebildi.
|AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER (%)
|PENTA
|113,71
|TSGYO
|32,72
|ESCAR
|19,37
|CANTE
|14,37
|KTSKR
|111,77
|BASGZ
|28,99
|AKSA
|19,09
|SISE
|14,25
|UFUK
|76,32
|SUMAS
|26,53
|SLIRRV
|18,87
|MARKA
|14,12
|SELGD
|66,74
|AGYO
|26,37
|TOASO
|18,45
|MEDTR
|14,08
|DOBUR
|52,07
|IZFAS
|26,26
|DURDO
|18,18
|BAGFS
|14,07
|DENGE
|48,33
|BALAT
|26,06
|AYDEM
|17,48
|VBTYZ
|14,00
|BRYAT
|45,38
|GENIL
|23,52
|BIMAS
|16,64
|SKTASR
|13,51
|DAGI
|40,16
|KUTPO
|23,20
|ADEL
|15,84
|GSDHO
|13,37
|KARYE
|40,06
|FMIZP
|22,61
|KOZAA
|15,60
|KCHOL
|13,36
|PAMEL
|36,52
|SEYKM
|21,52
|VKING
|15,47
|MAVI
|13,27
|KZBGY
|36,19
|KAPLM
|20,22
|SAFKR
|15,24
|DARDL
|33,03
|GSDDER
|19,65
|VANGD
|14,98
Halka arz endeksi bir ayda yüzde 15 yükseldi
Geçen yıldan bu yana gözde olan halka arz endeksinin ise yüksek performansı ağustos ayında da sürdü. Yılbaşından bu yana yüzde 78,1 getiri sağlayan endeks ağustos ayını da yüzde 15,1 yükselişle tamamladı. Üç yeni halka arz edilen şirket de ağustos ayı itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Yeni şirketlerden Gen İlaç ağustosta yüzde 34,43, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 27,50, Gesan Elektrik yüzde 23,42 yükseliş yaşadı.
Ağustos ayının 'Yıldız'ı
Ağustos ayında en çok yükseliş kaydeden hisse Penta Teknoloji oldu. Halka arzı sonrası bu yıl mayısta Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan şirket ağustosta yüzde 113,71 yükseldi. Yine temmuz başında halka arzının ardından borsa yolculuğuna başlayan Kütahya Şeker Fabrikaları hissesi de yüzde 111,77 aylık yükseliş yaşadı. Yakın İzleme Pazarı’ndaki Ufuk Yatırım Yönetim Gayrimenkul yüzde 76,32’lik aylık yükselişiyle dikkat çekti. Selçuk Gıda yüzde 66,74, Alt Pazar’daki Doğan Burda ise yüzde 52,07’lik getiriye imza attı.
İki veri piyasanın yönünü belirleyecek
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi ağustos ayı performansının ardından eylül ayının ilk iki gününde de yükselişini sürdürdü. Türk Lirası’ndaki güçlenmenin de desteklediği borsada mali endeks ile bankacılık endeksindeki olumlu hava dikkat çekiyor. Özellikle bankacılık endeksindeki yükseliş yabancı para girişinin de devam ettiği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.
Teknik analizlerde ise BİST 100 endeksinin 1470 puanın üzerinde kalmasının önemli olduğunu ve yükseliş ivmesinin sürdüğünün habercisi olduğu belirtiliyor. Ancak bugün hem içerde ağustos ayı enflasyon verisini hem de ABD’den tarım dışı istihdam verisi piyasadaki gidişatın yönünü belirleyecek önemde. Analistler endekste 1492 ve 1511 direnç seviyeleri hedef konumunda bulunduğunu belirtirken endekste olası kar satışları yaşanması halinde ise 1.474 ve 1.465 destek seviyelerini takip edileceğini kaydediyor.
En önemli test eylül ayı PPK’sı olacak
Albaraka Türk Baş Ekonomisti Ömer Emeç Türk varlıklarına, özellikle de borsaya olan küresel ilginin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ağustos toplantısının faizin sabit tutulması ile nihayetlenmesi ile birlikte arttığını vurguladı. Emeç “Marttan bu yana bir kanalda hareket eden borsanın, bu kanalın önemli eşiklerinden birkaçını geride bırakması ile birlikte borsaya uzun süredir geçen yılsonlarındaki ilgisini göstermeyen yerli yatırımcının da tekrar alımlara başladığını izliyoruz. Ancak son dönemde oluşan göreli güven ortamıyla gelen bu akımların taktiksel mi, yoksa önümüzdeki birkaç ayın ötesinde de sürecek stratejik bir alokasyonun neticesi mi olduğu hala büyük bir soru işareti ve mevcut anekdotlar ilkinin daha yüksek olasılık olduğuna işaret ediyor” dedi.
Bu noktada en önemli testin eylül ayı PPK toplantısı olacağını kaydeden Emeç, şöyle devam etti: “Ve kararın öncesinde ve sonrasında görülecek hareketler önemli ipuçları taşıyacaktır. Gerek bizim gerekse piyasanın enflasyon patikasına dair tahminleri göz önüne alındığında kasım ayına dek bir faiz indirim imkanı görünmezken, bu minvalde gelişecek para politikasının, mevzubahis alokasyonların stratejik hale getirilmesine ve güven ortamının kırılganlığının azaltılmasına önemli katkı yapacağını düşünüyoruz ve TCMB'nin izleyeceği politikanın da bu şekilde olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla başta borsa olmak üzere Türk varlıklarında önümüzdeki süreçte mevcut pozitif gidişatın süreceğini öngörüyoruz”.