Borsa 8 ayda kaybını sıfırladı

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi tarihinin en iyi ağustos ayını geride bıraktı ve yılsonuna göre kaybını sıfırlamayı başardı. 2021 boyunca dalgalı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanmaya başladı ve son iki ayı da yükselişle kapattı. Temmuzda yüzde 2,7 yükselen BİST 100 endeksi, ağustosta ise yüzde 5,7 getiri sağlayarak en iyi ağustos ayı kapanışına imza attı. Bu performansta ayın son günlerindeki Jackson Hole toplantısından sonra gelen iyimserliğin yanı sıra ay boyunca TL'de yaşanan toparlanma ve ay boyu süren yabancı para girişi etkili oldu.

Yarım milyar dolarlık yabancı girişi

Global borsalar arasında ağustosun tartışmasız yıldızı Türkiye borsası oldu. Küresel piyasalarda yıl boyu yaşanan olumlu hava ve kaydedilen rekorlara rağmen Türkiye’ye gelmeyen sıcak para, son dönemde ülkeye girmeye başladı. Türkiye 5 yıllık CDS’i 360’lı seviyelere kadar gerilemeyi başardı. Yapılan hesaplara göre sadece hisse piyasasına ağustos ayında 500 milyon doları aşan bir sıcak para girişi yaşandı.

Bankacılık endeksi kayıpları azalttı

Yabancı girişi en çok da bankacılık endeksinde fark yarattı. Borsa İstanbul verilerine göre ağustos ayında bankacılık endeksi yüzde 11,3 artış sağladı. Ağustostaki bu güçlü performansıyla bankacılık endeksi yılbaşından bu yana olan kaybını da yüzde 13,16’ya kadar çekmeyi başardı. Aslında 5 aydır bankacılık endeksi, BIST 100’den daha iyi getiri sağlama potansiyeli gösteriyor. Bu performansta ise en büyük katkı Garanti Bankası’ndan geliyor. Garanti Bankası 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 50 yükselmiş durumda.

BİST 100 son iki ayı yükselişle tamamladı

Her ayın ilk gününe yükselişle başlayan BİST 100 endeksi ise ayların ilk yarılarında ayakta kalmayı başarsa da ikinci yarılarında düşüş eğilimi gösteriyordu. Ancak bu döngü temmuz ve ağustosta bozuldu. BİST 100 endeksi temmuzda yüzde 2,7 yükseldikten sonra ağustosta yüzde 5,7 getiri sağladı. Ağustos ayındaki yükselişe en büyük katkıyı ise puan olarak Bim Mağazacılık, Garanti Bankası, Şişecam, Akbank ve Koç Holding verdi. Ancak bu yükselişle endeks, yılbaşından beri kayıplarını ancak telafi edebildi.

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER (%) PENTA 113,71 TSGYO 32,72 ESCAR 19,37 CANTE 14,37 KTSKR 111,77 BASGZ 28,99 AKSA 19,09 SISE 14,25 UFUK 76,32 SUMAS 26,53 SLIRRV 18,87 MARKA 14,12 SELGD 66,74 AGYO 26,37 TOASO 18,45 MEDTR 14,08 DOBUR 52,07 IZFAS 26,26 DURDO 18,18 BAGFS 14,07 DENGE 48,33 BALAT 26,06 AYDEM 17,48 VBTYZ 14,00 BRYAT 45,38 GENIL 23,52 BIMAS 16,64 SKTASR 13,51 DAGI 40,16 KUTPO 23,20 ADEL 15,84 GSDHO 13,37 KARYE 40,06 FMIZP 22,61 KOZAA 15,60 KCHOL 13,36 PAMEL 36,52 SEYKM 21,52 VKING 15,47 MAVI 13,27 KZBGY 36,19 KAPLM 20,22 SAFKR 15,24 DARDL 33,03 GSDDER 19,65 VANGD 14,98

Halka arz endeksi bir ayda yüzde 15 yükseldi

Geçen yıldan bu yana gözde olan halka arz endeksinin ise yüksek performansı ağustos ayında da sürdü. Yılbaşından bu yana yüzde 78,1 getiri sağlayan endeks ağustos ayını da yüzde 15,1 yükselişle tamamladı. Üç yeni halka arz edilen şirket de ağustos ayı itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Yeni şirketlerden Gen İlaç ağustosta yüzde 34,43, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 27,50, Gesan Elektrik yüzde 23,42 yükseliş yaşadı.

Ağustos ayının 'Yıldız' ı

Ağustos ayında en çok yükseliş kaydeden hisse Penta Teknoloji oldu. Halka arzı sonrası bu yıl mayısta Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan şirket ağustosta yüzde 113,71 yükseldi. Yine temmuz başında halka arzının ardından borsa yolculuğuna başlayan Kütahya Şeker Fabrikaları hissesi de yüzde 111,77 aylık yükseliş yaşadı. Yakın İzleme Pazarı’ndaki Ufuk Yatırım Yönetim Gayrimenkul yüzde 76,32’lik aylık yükselişiyle dikkat çekti. Selçuk Gıda yüzde 66,74, Alt Pazar’daki Doğan Burda ise yüzde 52,07’lik getiriye imza attı.

İki veri piyasanın yönünü belirleyecek

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi ağustos ayı performansının ardından eylül ayının ilk iki gününde de yükselişini sürdürdü. Türk Lirası’ndaki güçlenmenin de desteklediği borsada mali endeks ile bankacılık endeksindeki olumlu hava dikkat çekiyor. Özellikle bankacılık endeksindeki yükseliş yabancı para girişinin de devam ettiği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

Teknik analizlerde ise BİST 100 endeksinin 1470 puanın üzerinde kalmasının önemli olduğunu ve yükseliş ivmesinin sürdüğünün habercisi olduğu belirtiliyor. Ancak bugün hem içerde ağustos ayı enflasyon verisini hem de ABD’den tarım dışı istihdam verisi piyasadaki gidişatın yönünü belirleyecek önemde. Analistler endekste 1492 ve 1511 direnç seviyeleri hedef konumunda bulunduğunu belirtirken endekste olası kar satışları yaşanması halinde ise 1.474 ve 1.465 destek seviyelerini takip edileceğini kaydediyor.