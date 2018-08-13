Borsa 88.000'den döndü

13 Ağustos 2018

Geçen hafta döviz fiyatlarındaki oynaklığa rağmen güçlü bir seyir izleyen Borsa İstanbul, yeni haftaya satış baskısıyla başladı.

BİST 100 endeksi, yüzde 1,13 azalışla 1.070 puan düşerek 93.869 seviyesinden açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla birlikte sert satışlarla karşılaşan endeks ilk yarıyı yüzde 4,01 değer kaybıyla 91.136 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi günün ilk yarısını yüzde 10,43 değer kaybederek dolar cinsi seviyesi de Kasım 2003'ten bu yana en düşük noktaya geldi.

Günün ikinci yarısında satış baskısının arttığı gözlenirken BİST 100 endeksinde kayıp bir ara yüzde 7'ye, bankacılık endeksinde yüzde 15'e yaklaştı. 88.400 puana kadar geri çekilen BİST 100, bu seviyeden gelen tepki alımları gördü ve saat 15:45 itibariyle yüzde 3,62 düşüşle 91.500 seviyesinde yer aldı. Bankacılık endeksin ise yüzde 11'e yakın yayıpla 97.850 seviyesindeydi.

Gedik Portföy Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Kur önümüzdeki dönemde dengelense bile bunun biraz zaman alacağı ve geriye çok hızlı gelemeyeceği endişesi ile önümüzdeki bir yıl Türkiye'de hafif seviyeli bir resesyon ve bunun bankaların tahsilatlarında görece zorluk getirebileceği kaygısının yanı sıra, bankaların bedelli sermaye artışı ihtiyacı doğacağı kaygısı bankaların merkezde olduğu bir satış dalgası yaratıyor" diye konuştu.

Karayazıcı, ihracatçı şirketlerde yüksek kurdan gelir yazılacağı beklentisinin ise, sanayi endeksinin bankalara göre görece güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Karayacızı, "Piyasada bardağın dolu olan tarafı, 10 yıllık tahvil faizleri. Uzun vadedeki belirsizliğe rağmen 10 yıllık tahvil faizlerinde dayanıklı görünüm söz konusu. 10 yıllık tahvil faizleri 2 yıllık tahvil faizine yaklaşsa ya da üzerine çıksa çok şaşırmayız. Ancak bugün 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllığa göre 350 bp daha aşağıda. Kısa vadeli enflasyon 2 yılık faizi yukarı attı. 10 yıllık tahvildeki bu durum umut veriyor" diye konuştu.

Kaynak: Reuters