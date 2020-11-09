Borsa, 9 ayın zirvesinde kapandı

Türk lirası varlıklar, haftaya güç kazanarak başlarken Borsa İstanbul'da da pozitif görünüm hakim. Yüzde 2 yükselişle güne başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, günün ikinci bölümünde kazanımlarını yüzde 3,5'e kadar taşıdı. Endeks, gün içerisinde 1.235 puanla son 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. BİST 100'de tüm zamanların en yüksek seviyesine 1.245,37 puan ile 22 Ocak 2020'de görülmüştü.



BİST 100 yüzde 3,32'lik değer artışıyla 1.231 puanda yer aldı. Bankacılık endeksinde artış bugün yüzde 7'yi gördü.

Geçen hafta yüzde 7 değer kazanmıştı

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 7,15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.

Piyasalarda bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin sürecin yanı sıra yarın istihdam, çarşamba günü ödemeler dengesi, cuma günü ise sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in hafta boyunca katılmaları beklenen etkinliklerde yapacakları konuşmaların yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Veri takviminde; yarın Çin'de, perşembe günü ABD ve Almanya'da enflasyon ile cuma günü euro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor.