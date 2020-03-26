Borsa 90 binde tutunmaya çalışıyor, dolar 6,43'e geriledi

26 Mart 2020

Dünya Online

Küresel piyasalar koronavirüs kaynaklı gelişmeleri fiyatlamaya devam ediyor. Bu haftanın odağında olan ABD'de tarihi nitelikteki 2 trilyon dolarlık teşvik paketi bu sabah saatlerinde onaylandı. Ancak Bu paketin onaylanacağı dair fiyatlamalar dün yapıldığı için piyasalara herhangi bir etkisi olmadı. ABD ve Asya borsaları, haber akışı zayıf olduğu için karışık hareket etti.

Borsa İstanbul 90 bin puanda tutunmaya çalışıyor

Güne yüzde 0,12'lik düşüşle yatay başlangıç yapan sonrasında 90 bin puan üzerinde seyreden Borsa İstanbul, veri sonrası 89-90 bin bandındaki seyrini sürdürüyor. Saat 16:00 itibarıyla BİST 100 Endeksi yüzde 1,24'lik artışlar 90 bin 165 puan seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL 6,45'in üzerinde

Güne 6,45'in hemen üzerinde başlayan ilerleyen saatlerde 6,50'ye kadar tırmanan dolar/TL kuru ise 6,43'e kadar çekildi. Euro/TL ise 7,05 civarında fiyatlanıyor. Dün değerlenen brent petrolün varili ise düne göre yüzde 1 civarı düşüşle 27 dolar seviyelerinde. Altının ons fiyatındaki yükseliş bugün de devam ediyor. Saat 16:00 itibarıyla altının onsu 1628 dolardan değerleniyor.

ABD ve Asya borsaları karışık seyretti

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi. S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.

2 gündür sert yükselen Japonya'da NIKKEI endeksi yüzde 4,5'luk kayıpla kapanırken, Güney Kore ve Avustralya borsaları yükseldi.