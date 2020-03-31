Borsa 90 bini test etti, dolar 6,60'ı gördü

31 Mart 2020

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye etkileri devam ederken, ilk olumlu veri Çin'den geldi. Çin'de Şubat ayında keskin daralma gösteren imalat ve hizmet sektörü aktivitesi mart ayında beklenenden daha güçlü toparlandı. ABD borsalarının yüzde 3'ün üzerinde yükseldiği dünkü kapanışların ardından Asya borsaları da Çin'den gelen olumlu veriyle artıda seyrediyor.

Dolar/TL 6,60'ın üzerini gördü



Yurt için de ise dün yukarı yönlü seyreden dolar/TL, sabah saatlerinde 6,57 seviyesinde daha sakin bir seyirle güne başlamıştı. Piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte dolar/TL kuru dünkü yükselişini sürdürdü ve 6,60'ın üzerine çıktı. Kur öğle saatlerine doğru bir miktar geriledi 6,57 seviyelerine düştü. Euro/TL 7,22 seviyesinin üzerinde...



Borsa İstanbul 90 binin üzerini test etti



Güne yüzde 1,38 artışla başlayan Borsa İstanbul, sonrasında devam eden alım emirleriyle yükselişini yüzde 2'nin üzerine taşıdı. Endeks saat 10:45 sularında 90 bin 220'ye kadar çıkarak bir süre 90 bin puanın üzerini test etti. Sonrasında çekilen endeks saat 11:50 itibarıyla yüzde 1,85 artıda 89 bin 670 puan seviyelerinde.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı



Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla 318 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 9.959 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.619 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 primle 6.809 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 4.426 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 17.038 puan oldu.

Çin'den ekonomik toparlanma için güçlü sinyal

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan PMI verileri Çin'de Şubat ayında keskin daralma gösteren imalat ve hizmet sektörü aktivitesinin Mart ayında beklenenden daha güçlü toparlandıklarını ortaya koydu.



Şubat ayında 35,7 puana kadar gerileyen Çin'de resmi imalat PMI, mart ayında 52 puana yükseldi. Analistler ise imalat PMI'nın 45,0 puan olmasını bekliyorlardı. Hizmet sektörü PMI da 29,6 puandan 52,3 puana çıktı. Şubat ayında 28,7 puana düşen yeni ihracat siparişleri endeksi mart ayında 46,4 puana çıktı. Mart ayında bileşik PMI, 28,9 puandan 53 puana yükseldi.

Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek: Yeni gün fiyatlamalarında Çin’de açıklanan resmi PMI verilerindeki toparlanma ana başlık konumunda. Buna göre, imalat ve hizmet kalemlerinde birlikte olmak üzere eşik değer olan 50.0 düzeyinin üzeri durum söz konusu olurken, buna paralel bileşik PMI Mart ayında 28.9’dan 53.0 seviyesine yükselerek toparlanma eğilimi gösterdi. Ancak, Çin’de resmi ve özel sektör şeklinde iki farklı PMI rakamı açıklandığından, verileri kapsayan dönemin ciddi anlamda düşük bir bazdan geldiği ve Avrupa & ABD gibi iki önemli ihracat pazarındaki yavaşlamanın Nisan ayında belirginleşeceği gibi ayrıntıları gözetecek olursak sürdürülebilirliği konusunda şüpheye düşülebileceğinin altını çizmek isteriz. Bu nedenle, bardağın dolu ve boş kısımlarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Putin-Erdoğan görüşmesi petrolü yükseltti



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaparak, korona virüs salgını ve petrol piyasasındaki durumu ele aldı. Görüşmeyle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. 20 doların altına gerileyen NYMEX ham petrol fiyatları 21 doların üzerine tırmandı. Brent petrol ise 23 doların üzerinde...

Günün ajandası ise şöyle:

- TÜİK dış ticaret, hizmet üretici fiyatları(10.00) verilerini açıklayacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeyrek dönem borç stoku verilerini yayımlayacak (12.00).

- ABD'de S&P-Case Shiller konut fiyatları (16.00), Chicago PMI

(16.45), CB tüketici güven endeksi (17.00) ve API haftalık petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.