Borsa 94 bin puanı aştı, dolar 6,72'ye geriledi

07 Nisan 2020

Koronavirüs vaka sayılarında artış hızının yavaşladığı ve salgın yayılım hızının zirveden döndüğüne yönelik algıların desteklediği hisse senedi piyasalarındaki iyimserlik sürüyor. ABD borsaları dün yüzde 7'leri bulan artışla kapanırken; bu sabah saatlerinde Asya borsalarında da artılar söz konusu.

ABD vadelileri ise borsaların dün sert yükselişle kapanması sonrası hafifi satıcılı seyrediyor.

Borsa İstanbul artıda; dolar/TL'de hızlı düşüş

Güne yüzde 1,20 artışla 93 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, açılışın ardından artan alış emirleriyle kazançları yüzde 2,5'un üzerine taşıdı. Endeks saat 10:55 itibarıyla yüzde 2,41 artışla 94 bin 287 puanda.



Küresel piyasalarda güçlenen doların etkisiyle yurt içinde de dolar/TL kuru yükselişini sürdürüyor. Dün gece 6,80 seviyelerine dayanan dolar/TL kuru, bu sabah sert bir düşüşle 6,72 seviyelerine kadar çekildi Kur dün gece yarısı 2018 Ağustos ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 6,7925'i gördü.

Avrupa borsaları da sert yükselişle açıldı



Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs salgınında Avrupa'da yeni vaka sayılarındaki artışın hız kesmesiyle güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,7 değer kazanarak 329 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,6 artarak 10.432 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,7 yükselişle 5.747 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 primle 7.026 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,1 kazançla 4.479 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,4 yükselişle 17.637 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,7 değer kazanarak 1,0870, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,8 yükselerek 1,2330 seviyelerinden işlem görüyor.

Altın son 1 ayın zirvesinden döndü

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, dün yaşanan güçlü yükselişin ardından gördüğü son 1 ayın en yüksek seviyelerinden hafif geri geldi. Spot altın fiyatı erken saatlerde 1677,16 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda 1658,19 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarında bir geri çekilmenin beklenen bir durum olduğunu, ABD Doları'nın güçlenmesinin de altın üzerinde baskı yarattığını ifade ediyorlar.

Petrolde yükselişler yüzde 3'ü geçti

OPEC+ üyelerinin üretimin en az 10 milyon varil/gün kısılmasını görüşmek üzere perşembe günü toplanacakları yönündeki açıklamalar uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

ABD'nin katılımı olmadan OPEC+'nın üretim kısıntısı üzerinde anlaşamayacakları endişeleri olsa da, ABD, Norveç, Kanada, Brezilya gibi ülkeleri de destek vermeleri halinde üretim kısıntısının 15 milyon varil/güne çıkacağı değerlendirmeleri yatırımcıların şu an için endişeleri bir tarafa koymalarını sağlıyor.

ICE'de şu sıralarda Brent petrolü düne göre 99 cent artışla 34,04 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 89 cent artışla 26,97 dolar/varil seviyesinde.

Asya borsaları artan iyimserlikle pozitif seyrediyor

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de bugün ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artarak 2.819,14 puan oldu.

Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 2,01 artışla günü 18.950,18 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 108,9 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 6,06 artışla 29.263,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,41 primle 24.083,50 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,77 kazançla 1.823,60 puanda seyrediyor.

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