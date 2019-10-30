Borsa 99.000 desteğinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 99.066,36 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 771,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla negatif bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.