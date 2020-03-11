Borsa ekside açıldı artıya geçti

11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Türkiye'de piyasaların nasıl tepki vereceği izleniyor. İlk tepki olarak Borsa İstanbul, güne yatay bir başlangıç yaptı. Sonrasında riskini gerçekleşmesi nedeniyle alımlar hızlandı ve BIST 100 Endeksi'nde kazançlar yüzde 1'in üzerine çıktı. Türkiye'nin veri ajandasındaki tek başlık olan ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Türkiye ekonomisi ocak ayında 1,8 milyar dolar cari açık verdi.

Saat 10:46 itibarıyla Dolar/TL kuru 6,1385'ten, euro/TL 6,9605 seviyelerinden el değiştiriyor. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ise yüzde 1,40'lük artışla 102 bin 400 puanda işlemlere devam ediliyordu.



Dünya borsaları karışık

Dünya borsalarında ise koronavirüse ilişkin açıklanan paketler ve yeni gelişmeler piyasaların yönünü belirliyor. ABD borsaları dün teşvik paketi açıklanacağı beklentisiyle yüzde 5'e yaklaşan yükselişler yaşadı. Bu sabah Asya borsaları ise Hindistan hariç ekside kapandı

Petrol 40 dolara gidiyor

Petrol fiyatları haftaya yüzde 30 düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 10 artış kaydetmişti. Bugün ise brent petrolün varil fiyatları dünkü kapanış seviyelerinde 37 doların hemen üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları ise 1662 dolar civarında.