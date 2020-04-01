Borsa ekside, dolar 6,62'nin üzerinde

01 Nisan 2020

Küresel piyasalar, dün ABD borsalarının yüzde 1 civarı düşüşlerle kapanmasının ardından Asya borsalarında bu sabah karışık bir görünüm hakim. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki iki haftaya ilişkin 'çok zorlu geçecek' ifadeleri piyasalarda iki gündür devam eden alımları etkiledi. Trump'ın açıklamalarının ardından bugün ABD vadelileri de yüzde 1'ün üzerinde ekside işlem görüyor.

Dolar 6,62'nin üzerinde

Yurt içi piyasalarda gözler büyüme için öncü verilerden biri olan İSO İmalat Sanayi PMI verisinde olacak. Dün 6,60 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL, bugününe 6,62 seviyesinde değerleniyor. Euro/TL 7,30'u aştı.

Petrol düşüşte, altın yatay



Dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından bugün yüzde 2'lik düşüşle 25 dolardan işlem görüyor. Spot altın fiyatları ise 1585 dolar civarında yatay seyrediyor.

Çin'den iyi Japonya'da kötü veri

Çin'de özel sektörün PMI verisi 50,1 ile toparlanma işaretlerini destekler nitelikte gelince Çin borsaları hafif artıda seyrediyor. Japonya Merkez Bankası'nın çeyrek dönemlerle yaptığı "Tankan" araştırmasına göre Japonya'nın büyük imalatçıları 7 yıldır ilk kez ekonomi konusunda karamsarlığa düştüler. Tankan büyük imalatçılar güven endeksi Mart ayında, Aralık ayındaki 0 seviyesinden -8'e indi.

S&P'den büyüme için tarihi tahmin

S&P, global büyüme için tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 0,4'e düşürdü. Bu seviye 1982'den bu yana görülmemiş bir seviye anlamına geliyor. IMF, en kötü senaryoda bazı bankacılık sistemlerinin yardıma ihtiyaçları olabileceğini bildirdi.

Günün Ajandası:



- Türkiye için İSO imalat sektörü PMI raporu yayımlanacak (10.00).

- İstanbul Ticaret Odası(İTO), İstanbul için perakende ve toptan fiyatları açıklayacak (12.00).

- ABD'de haftalık MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), imalat sektörü PMI (16.45), inşaat harcamaları,

ISM imalat endeksi (17.00) ve DOE haftalık petrol stokları (17.30) izlenecek.

- Global piyasalarda PMI verileri izlenecek.