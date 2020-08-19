Borsa, Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla yüzde 3 yükseldi

19 Ağustos 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla yaklaşık yüzde 3 yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 seviyesini geçti.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.125,80 puana kadar yükselerek günü yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan yüzde 6,30 ile elektrik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Dolar 7,21'e kadar geriledi

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında düşüşler yaşanırken 7,35 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7,21'e kadar geriledi.

Saat 18.34 itibariyle Dolar/TL 7,2930 seviyesinde işlem görüyor, Euro/TL ise 8,678 seviyelerinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3186, dolar/yen paritesi de 105,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,02 artışla 45,50 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu 1.968,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.968,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,33 azalışla 471 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3426 lira, satışta 7,3720 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3628 lira, satışta 7,3923 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,82'den, bileşik getirisi de yüzde 13,23'ten gerçekleşti.