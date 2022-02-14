Borsa gün içi kayıpların yarısını geri aldı

DÜNYA

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi negatif başladığı yeni haftada kayıpları yüzde 3,5’i aştı. Tüm endekslere yayılan bir kayıp gözlenirken bankacılık endeksinde de düşüş yüzde 3’ü geçti..

BİST 100 Endeksi, 2.051 puandan yapılan geen haftanın kapanışının ardından bugün 1.971 puana kadar çekilirken kayıpla yüzde 3,7'yı gördü. Günün ikinci yarısında ise BİST 100 kayıplarının yarısını geri alırken yeniden 2.020 puanın üzerine çıktı.

Geçen cuma uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch’ten gelen not indiriminin yanı sıra küresel piyasaları kırmızıya dönüştüren Rusya-Ukrayna gerginliği borsadaki satışlarda etkili oluyor.

Dünya borsalarında satış baskısı

Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle satışlar kürsel piyasalarda da etkisini hissettiriyor. Açık olan bütün piyasalarda kırmızı ekranlar dikkat çekerken Avrupa borsalarında da gün ortasında kayıplar yüzde 3 civarında seyretti. Günün ilerleyen saatlerinde yüksek tansiyon azaldı ve kayıplar yüzde 2'nin altına kadar çekildi.

Brent petrol 96 doların üzerini gördü

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük üreticisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda

ABD ve Avrupa'nın yaptırım uygulayabileceği ve uygulanan yaptırımların petrol arzında

sıkışıklık arzı kesintilerine yol açabileceği endişeleriyle yedi yılın zirvesine yükseldi.

Sabah saatlerinde brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5'in üzerinde artarak 96 doların üzerini gördükten sonra gün ortasında 94,2 doların altına çekildi.

Altın fiyatları 3 ayın zirvesinden düşüşte

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleriyle Cuma günü 19 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1865 doları test eden spot altın, yeni haftanın ilk gününde kar realizasyonları ile geriledi.

Spot altın fiyatı bu sabah Cuma gününe göre yüzde 0,36 kayıpla 1854,64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, spot altın fiyatının gerilemesinde ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesinin de etkili olduğunu belirtiyorlar.

Spot altında fiyatın 1872 dolar direncini test etmesi olasılığı bulunduğu belirten analistler, aşağı hareketlerde destek olarak 1849-1841 dolar aralığını gösteriyorlar.