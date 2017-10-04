Borsa güne alımlarla başladı
Dün dalgalı bir seyir izledikten sonra önceki kapanış seviyelerine yakın günü sonlandıran borsa, bu sabah pozitif bir açılış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi 367 puan artışla 104.274 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,35 oranında değer kazandı.
BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0,02'lik "sınırlı" değer kaybıyla 103.908 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI ile ABD’de açıklanacak özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin yapacakları konuşmaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
BIST 100 endeksinin 101.500-105.500 bandı içine yerleştiğini ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.