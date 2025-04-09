Borsa güne düşüşle başladı (9 Nisan 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 78,41 puan azalarak 9.398,73 seviyesine geriledi. Bu da yüzde 0,83’lük bir düşüşe işaret etti.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksinde yüzde 1,06, holding endeksinde ise yüzde 0,53 oranında değer kaybı yaşandı. Açılışta en fazla değer kazanan sektör yüzde 0,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok düşen sektör ise yüzde 1,10 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazancıyla 9.477,14 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda gözler fed tutanaklarında

Küresel yatırımcılar, ABD’nin Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi kararının ardından iki ülke arasındaki ticari gerilimin yönünü takip ediyor. Bu gelişmeye paralel olarak bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da piyasalarda merakla bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puan aralıklarının ise destek olarak izleneceğini belirtiyor.