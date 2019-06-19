Borsa, güne düşüşle başladı

19 Haziran 2019

Açılışta BIST 100 endeksi, 212,17 puan ve yüzde 0,23 azalışla 94.006,52 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile ulaştırma oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 primle 94.218,70 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçası" açıklaması sonrası küresel piyasaların pozitif seyir izlediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında İngiltere'de enflasyon ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 95.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA