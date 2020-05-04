Borsa, güne düşüşle başladı

04 Mayıs 2020

BIST 100 endeksi, a çılışta 1.503,70 puan ve yüzde 1,49 değer kaybederek 99.606,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,18 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,67 ile bilişim oldu.