Borsa güne ekside başladı

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe, önceki kapanışa göre 9,78 puan ve yüzde 0,63 azalışla 1.536,82 puana gerileyerek başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,55 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün 1.568,06 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybıyla 1.546,60 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklamada, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. Faiz artırım öncesinde, mutlaka bunun iletişimini yapacaklarını vurgulayan Powell'ın konuşması sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,1280'den yüzde 1,10'un altına geriledi.

Öte yandan ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yeni destek paketine ilişkin detaylar da belli oldu. COVID-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sunan Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağını söyledi. Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Bu gelişmelerle dolar/TL 7,37 ve euro/TL 8,95 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, COVID-19 salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin küresel ölçekte piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Bugünün veri gündeminde; yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.