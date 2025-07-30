Borsa güne sınırlı yükselişle başladı (30 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.492,91 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.487,25 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,66 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.492,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyallere karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları, açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve bilançolar öncesi karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Avro Bölgesine ilişkin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir takvimin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.