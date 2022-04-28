Borsa güne THY’nin rekor kârıyla 'merhaba' dedi

Türk Hava Yolları 2022’nin ilk çeyreğine yüzde 407 kâr artışıyla başladı. Banka bilançoları kârlı gelmeye devam ederken, ağır sanayi şirketlerinin de karlılığın yüksek oranda artırdığı görülüyor

Bugün iki şirket daha finansal tablolarını açıkladı. THY’nin geçen yıl aynı dönemde 438 milyon TL olan kârını bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 407 artışla 2 milyar 200 milyon TL’ye çıkardığı dikkat çekti. Bu hafta bilançosunu KAP’a bildiren 42 şirketin toplam kârı geçen yıl ilk çeyrekte 15.77 milyar TL iken, bu yılın ilk çeyreğinde bu rakam 36.5 milyar TL’ye çıktı. Yani 42 şirket için toplam kar artışı yüzde 131’i buldu.

BANKA KÂRLARI YÜKSEK GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bu haftanın dikkat çeken bilançolarından bir diğeri Şekerbank oldu. Bankacılık sektörü üzerindeki yüksek kârlılık beklentisi Şekerbank bilançosuyla da teyit edilmiş görülüyor. Stockeys.com verilerine göre geçen yıl ilk çeyreğini 16.9 milyon TL’lik karlılıkla tamamlayan Şekerbank bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2302 kâr artışıyla 405.6 milyon TL’lik rakama ulaştı.

Akçansa, Ereğli Demir-Çelik, İskenderun Demir-Çelik, ICBC, Bossa, Akbank, Hektaş, Kardemir, Garanti Bankası ise yüksek kâr artış oranlarıyla bu haftanın öne çıkan diğer bilançoları.

Öte yandan bazı şirketlerde ise karlılıkta azalış veya zarar artışı gözlerden kaçmıyor. Netaş, Türk Telekom, Milliyet Pazarlama, Prysmian Kablo, Hedef Holding, Ray Sigorta, TAV Havalimanları karı azalan, zararı artan veya kardan zarara geçen şirketler sıralamasında yer alıyor.