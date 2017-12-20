Borsa güne yatay başladı

20 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110.233,66 puandan açıldı.

Açılışta BIST 100 endeksi 56,55 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile iletişim oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 111.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 110.177,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de vergi tasarısıyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA