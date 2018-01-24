Borsa güne yatay başladı
Dün hem tarihi zirve gören hem de kapanış rekoru kıran BİST 100 endeksi, bu sabah sınırlı da olsa güne alıcılı başladı.
Dün 118.955,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanış rekorunu da 118.400,06 puana taşıyarak tarihi rekor kıran Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, yeni güne yatay bir başlangıç yaptı.
BİST 100 endeksi, 77 puan artışla 118.477 seviyesinden güne başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri yüzde 0,07 oranında değer kazandı.
Borsadaki pozitif hava, küresel piyasalarda artan risk iştahı, dolar kurundaki gerileme ve Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasından kaynaklanıyor.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan 31.300 seviyesinde bulunan dolar bazlı BIST 100 endeksinin 32.350 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
Dolar bazlı direncin, cari kurla TL bazında 122.000 seviyesine denk geldiğini vurgulayan analistler, olası düşüşlerde ise 115.000 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını söyledi.