Borsa güne yatay başladı

16 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 101.611,97 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 71,59 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 101.611,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,25 gerildi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 azalışla 101.540,39 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 artacağını tahmin ediyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyor.