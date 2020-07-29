Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0,29 artışla 1.156 puanda başladı.
Güne yüzde 0,29 ve 4 puan artışla 1.156 puanda başlayan BIST100 endeksi salı gününü yüzde 3,59 düşüşle 1.152 puanda tamamlamıştı.
BIST Banka ve BIST Holding endeksleri güne sırasıyla yüzde 4,48 ve yüzde 2,24 düşüşle başladı.
Açılış sonrasında, dolar yüzde 0,24 artışla 6,95 liradan ve euro yüzde 0,65 artışla 8,19 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, gram altın 437,97 liradan, çeyrek altın 718,33 liradan ve cumhuriyet altını 2.925,53 liradan işlem görüyor.
Analistler BIST1900 endeksinde 1.200 düzeyinin direnç ve 1.162 düzeyinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.