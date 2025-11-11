Borsa güne yükselişle başladı (11 Kasım 2025)

Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kaybıyla 10.789,03 puandan kapattı.

Bugün ise 10.810,62 puandan başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 21,59 puan ve yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Bankacılık endeksi gün başında yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış gösterdi.

En fazla kayıp spor endeksinde

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,19 ile ticaret sektöründe görülürken, spor endeksi yüzde 1,29 oranında düşüşle en fazla kayıp yaşayan grup oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Senatosu'nun federal hükümetin yeniden açılmasına ilişkin geçici bütçe tasarısını onaylaması, yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yakından izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.