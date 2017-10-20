Borsa güne yükselişle başladı

20 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 108.760,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 326,88 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün uluslararası borsalardaki negatif seyre karşın son bir ayın en yüksek seviyesi olan 108.455,75 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü bu seviyenin hemen altında tamamlamıştı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde cari denge, ABD'de 2'nci el konut satışları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 105.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA