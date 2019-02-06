Borsa güne yükselişle başladı

06 Şubat 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 değer kazancıyla 102.899 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 103.852 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vermiş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 primle 102.448 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde ulusa seslenen Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar örülmesi kararından vazgeçmediğini söylemesinin, hükümetin tekrar kapanabileceği yorumlarına neden olduğunu kaydetti.

Trump'ın bu açıklamasına karşın küresel piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini bildiren analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşması ile Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

5 maddede güne başlarken piyasalar

Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı

Kaynak: AA