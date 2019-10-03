Borsa, güne yükselişle başladı

03 Ekim 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 375,52 puan artışla 103.884,74 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 375,52 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla 103.884,74 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile sigorta oldu.

Dün, dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 azalışla 103.509,22 puandan tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından gelen açıklamalarla arttığını belirterek, son dönemde yayımlanan makroekonomik verilerin de risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bugün Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Kaynak: AA