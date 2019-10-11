Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 451,32 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla 99.231,71 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,09 ile inşaat oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, 97.510,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, son yarım saatte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 98.780,39 puandan tamamladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü yoğun diplomasi trafiğinin ardından yaptığı açıklamada harekatın sadece teröristleri hedef alacağını vurgularken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya'nın onay vermemesi de Türk lirası varlıklarını pozitif etkiledi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.