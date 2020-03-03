Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.687,63 puan ve yüzde 1,57 değer kazanarak 108.997,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,91 ve holding endeksi yüzde 1,85 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 109.000'in üzerini test etmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 107.309,87 puandan tamamladı.

Merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ile artan küresel risk iştahı ve yurt içinde Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin desteği ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, cuma akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından Fed'in faiz indirim beklentilerinin arttığını, bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christina Lagarde başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin ekonomiyi destekleme mesajlarının devam ettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin, pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını dile getiren analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7 liderlerinin yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gerçekleştireceği telekonferanstan gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konuma geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.