Borsa güne yükselişle başladı

15 Nisan 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 yükselişle 98.944,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84'le ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,13'le turizm oldu.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ve bu kapsamda ekonomileri destekleyici yönde atılan adımlara ilişkin haber akışının piyasaların yönünü etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD ve Avrupa'da bazı ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin tartışmaların yapıldığına işaret eden analistler, buna karşın yatırımcıların "ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağı"na değil, "toplam talebin virüs öncesi seviyelere ne zaman döneceği"ne odaklanması gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej kitap raporu, ABD sanayi üretimi ve New York Fed İmalat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.