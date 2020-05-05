Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 792,09 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 99.634,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 1,09 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 1,09 ile gıda, içecek oldu.

Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 2,24 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.842,24 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.