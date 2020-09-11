Borsa güne yükselişle başladı

11 Eylül 2020

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe 1,86 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak başladı ve 1.100,93 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.

Dün 1.090-1.110 bandında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.099,06 puandan tamamladı.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını söylüyorlar.

COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

Kaynak: AA