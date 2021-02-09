Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 1.538,56 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izlemesine karşın kapanışa yakın bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla1.534,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin olumlu haber akışı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin beklentilerle alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.