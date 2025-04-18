Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,24 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puana çıktı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan tamamladı.

En çok kazandıran sektör

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Dün, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile metal eşya makina, tek kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç, 9.250 ve 9.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL seviyesi

Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 38,0210'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 38,1560 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 43,5270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 50,6700'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün Paskalya öncesi "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel ekonomide belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrını koruyarak ilgili ülkelerle görüşmelerini sürdürmesi, piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.

Trump'ın açıklamaları

Önceki gün Japon yetkililerle görüşen Trump, dün de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılabileceğini ifade etti.

Diğer taraftan, ABD'nin karşılıklı tarifeler yoluyla ticaret ortaklarıyla sorun yaşamasının ülkede enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleri varlığını koruyor.

Trump Fed Başkanı Powell'a yönelik dün yaptığı açıklamada "Eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın para politikaları üzerinden Fed Başkanı Powell'ı hedef alması, Trump ile Fed arasında bir politika uyuşmazlığı yaşanabileceğine dair ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, Trump ile Fed arasında olası bir politika uyuşmazlığı durumunda dolar endeksinin bu durumdan önemli ölçüde etkilenebileceği kaydederek, yıl başından bu yana zayıflayan dolar endeksinin daha da güç kaybedebileceğini belirtti. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.313,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,5 artışla 10.304,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da sınırlı yükselişle 10.305,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.313,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.350 ve 10.400 puanın direnç, 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Küresel piyasalarda tarifelerde müzakere iyimserliği

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrını koruyarak ilgili ülkelerle görüşmelerini sürdürmesi, piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.

Önceki gün Japon yetkililerle görüşen Trump, dün de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılabileceğini ifade etti.

Tarifeler konusunda en büyük adımın Trump'ın Çin yönetimiyle masaya oturması olacağı değerlendirilirken, bu yönde olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Trump, dün Oval Ofis'te, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsil ettiğine inandığı yetkililerin görüşmelere başlamak için girişimde bulunduğunu söyledi. Ancak Trump, kendisiyle Şi arasında direkt bir temas olup olmadığına dair sorulara cevap vermedi.

Diğer taraftan, ABD'nin karşılıklı tarifeler yoluyla ticaret ortaklarıyla sorun yaşamasının ülkede enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleri varlığını koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"Powell'ın işini yaptığını sanmıyorum"

Trump ise Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın para politikaları üzerinden Fed Başkanı Powell'ı hedef alması, Trump ile Fed arasında bir politika uyuşmazlığı yaşanabileceğine dair ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, gelecek hafta yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Nisan ile biten haftada 215 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da bugün açıkladığı bilançosunda bu yıla dair kar beklentilerini düşüren sigorta şirketi UnitedHealth'in hisseleri yüzde 22'den fazla değer kaybetti.

Bununla birlikte, Netflix 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artışla 10,5 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün ilk çeyreğinde 9,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e bulunurken, altının ons fiyatı dün 3 bin 358 doları test etmesinin ardından ticaret savaşlarının durulabileceği beklentilerinin risk algısını azaltmasıyla günü yüzde 1 düşüşle 3 bin 314 dolardan tamamladı.

ABD'de piyasalar bugün kapalı

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

ABD'de piyasalar bugün Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen Kutsal Cuma Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da tarife müzakereleri

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satıcılı bir seyir izlendi. Tarife müzakerelerine yönelik haber akışı ve bölgedeki ekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dün Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi. Meloni ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi.

ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, ticari gerilimlerin ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri arttırdığını söyledi. Ekonomik görünümde olağanüstü belirsizlikler olduğuna işaret eden Lagarde, Avro Bölgesi ihracatçılarının ticarette yeni engellerle karşı karşıya olduklarını anımsattı.

Tarifelerin büyümeye olumsuz etkisi olabileceğini belirten Lagarde, üretilen malların yeni yerlere yönelmesinin de beklendiğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler de takip edilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için geçici ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiğini söyledi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,49, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düştü.

Avrupa'da piyasalar bugün Kutsal Cuma Günü tatili sebebiyle kapalı olacak.

Japonya'da enflasyon verileri belli oldu

Asya tarafında ise tarife görüşmelerinin hızlanması bölge pay piyasalarını desteklemesine karşın, Çin'de satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çin ile tarife müzakerelerine dair soru üzerine Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi" olan ilişkisinin devam edeceğini düşündüğünü anlattı.

Öte yandan, Güney Kore'de ekonomiyi desteklemek için 8,6 milyar dolarlık ek bütçe açıklandı. Makroekonomik verilere göre, Japonya'da mart ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki artış yıllık yüzde 3,6, aylık yüzde 0,3 oldu. Ülkede çekirdek enflasyon ise yüzde 3,2 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi. Hong Kong'da da tatil sebebiyle piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edildi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan tamamladı.Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 10.305,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirledi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti.

TCMB 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,30 azalışla 38,0208'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,1450 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.