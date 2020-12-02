Borsa güne yüzde 0,11 artışla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,47 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.326,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini ifade etti.

Yurt içinde, yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini belirtti.