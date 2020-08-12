Borsa, güne yüzde 0,44 artışla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,44 artışla 1.114 puanda başladı.
BIST 100 endeksi güne 4 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.082,9 puanda başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,25 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en yüksek düşüş yüzde 1,83 ile madencilik endeksinde görüldü.
BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 3,21 artışla 1.110,05 puanda tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.100 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 1,16 artışla 7,28 liradan, euro yüzde 0,78 artışla 8,54 liradan ve ons altın yüzde 0,24 artışla 1,915 dolardan işlem görüyor.